Кассьерра: «Количество голов всегда важно»

Форвард петербургского «Зенита» Матео Кассьерра оценил важность своей результативности после победы над «Рубином» в восьмом туре РПЛ.

Колумбийский нападающий забил гол в гостевом поединке, закончившемся со счётом 3:0. На его счету семь мячей и лидерство в бомбардирской гонке. «Количество голов всегда важно. В этом сезоне я уже забил семь голов, это хорошо. У меня есть уверенность в своих силах, и я надеюсь, я смогу продолжать забивать», — заявил колумбиец, чьи слова приводит «Матч ТВ».

Напомним, что Матео Кассьерра присоединился к «Зениту» в 2022 году. В таблице Премьер-лиги клуб из «Северной столицы» находится на втором месте с 17 очками.