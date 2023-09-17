Изидор посвятил первый гол за «Зенит» Малкому

Нападающий «Зенита» Вильсон Изидор рассказал, кому посвятил первый гол за питерский клуб.

Сегодня, 17 сентября, француз в дебютном матче против казанского «Рубина» (3:0) отметился забитым мячом уже на восьмой минуте.

Форвард отметил, что в первую очередь посвящает гол своей семье, девушке и друзьям, которые мотивируют его каждый день.

«А во вторую очередь — Малкому, потому что перед матчем он написал мне: «Сегодня ты забьешь, я уверен». Я подумал: «Окей, посмотрим». Оказалось, он был прав, так что я посвящаю этот гол ему», - приводит слова Изидора официальный сайт питерского клуба.