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Изидор посвятил первый гол за «Зенит» Малкому

17 Сентября 2023 • 20:12 Комментировать
Рубин
0:3
Зенит
окончен

Нападающий «Зенита» Вильсон Изидор рассказал, кому посвятил первый гол за питерский клуб.

Сегодня, 17 сентября, француз в дебютном матче против казанского «Рубина» (3:0) отметился забитым мячом уже на восьмой минуте.

Форвард отметил, что в  первую очередь посвящает гол своей семье, девушке и друзьям, которые мотивируют его каждый день.

«А во вторую очередь — Малкому, потому что перед матчем он написал мне: «Сегодня ты забьешь, я уверен». Я подумал: «Окей, посмотрим». Оказалось, он был прав, так что я посвящаю этот гол ему», - приводит слова Изидора официальный сайт питерского клуба. 

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Евро-Футбол.Ру,
Зенит Вильсон Изидор Малком Филипе
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