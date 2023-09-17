Изидор: Я по-настоящему счастлив от того, каким получился мой дебют

Нападающий «Зенита» Вильсон Изидор высказался о своём дебюте за питерский клуб.

Сегодня, 17 сентября, француз вышел на поле с первых минут в матче восьмого тура Российской премьер-лиги против «Рубина» (3:0) и смог отметиться забитым мячом.

Форвард отметил, что счастлив, какой получилась его первая игра в составе команды с берегов Невы.

«Во-первых, мы выиграли, а во-вторых, мне удалось забить. Это мой первый гол за этот большой клуб, и я действительно счастлив. Идеальный дебют», - приводит слова Изидора пресс-служба питерского клуба.

Напомним, что Изидор арендован «Зенитом» у «Локомотива» до конца нынешнего сезона.