Сутормин: Меня мотивирует вызов в сборную России

Защитник питерского «Зенита» Алексей Сутормин рассказал, мотивирует ли его вызов в сборную России.

Игрок отметил, что ему хотелось бы играть за национальную сборную, но для этого нужно проводить больше времени на поле.

«Нужно лучше играть здесь, а там видно будет. Приглашение точно будет, если проводить достаточное количество времени на поле и показывать хорошую игру», - приводит слова Сутормина Sport24.

29-летний футболист провел за национальную сборную три матча в отборе на чемпионат мира 2022 года. Последний раз он вызывался в команду в ноябре 2021 года.