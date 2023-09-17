Сутормин: «Зенит» всегда в чемпионской гонке

Полузащитник петербургского «Зенита» Алексей Сутормин оценил перспективы клуба полсе матча восьмого тура РПЛ против «Рубина» (3:0).

«Мы всегда в чемпионской гонке. Старт был не самый удачный, но сейчас набираем форму. Обязаны выходить на место, где мы должны быть», — заявил игрок в интервью Sport24. Также Сутормин рассказал, что его мотивирует возможность попадания в российскую сборную, несмотря на текущий уровень соперников национальной команды.

Напомним, что «Зенит» находится на втором месте в турнирной таблице чемпионата после восьми туров с 17 очками. Отставание от «Краснодара» составляет один балл.