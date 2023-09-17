Кассьерра: «Мне нравится в Санкт-Петербурге»

Нападающий «Зенита» Матео Кассьерра оценил уровень жизни в Санкт-Петербурге.

Напомним, что Кассьерра присоединился к «сине-бело-голубым» в 2022 году после одного сезона за «Сочи».

«Конечно, мне нравится в Санкт-Петербурге. Один год прожил в Сочи — было хорошо, но и Петербург — отличный город», — рассказал колумбиец в интервью Sport24, отметив также свою удовлетворённость от выступления за «Зенит».

В нынешнем сезоне Российской премьер-лиги нападающий стал автором семи голов, возглавляя гонку бомбардиров чемпионата после восьми туров. В последнем матче против «Рубина» (3:0) Матео отличился забитым голом.