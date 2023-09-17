«Агкацеву придётся сидеть под Сафоновым» — Деменко

Экс-игрок «Краснодара» Максим Деменко высказался о вратарской конкуренции в кубанском клубе.

«Агкацев практически ровесник Сафонова, но у него сейчас нет выбора. Конечно, в таком возрасте нужно играть, но так сложилась ситуация, что в ближайшее время Станиславу придется сидеть под Сафоновым», — приводит слова Деменко «РБ Спорт».

Эксперт считает, что Агкацеву было бы лучше уйти в аренду за игровой практикой, но в этом случае рискует «Краснодар», который не сможет достойно заменить Сафонова в случае его травмы.

В текущем сезоне Сафонов провел восемь матчей в РПЛ и пять раз сыграл «на ноль». На счету Агкацева всего один «сухарь» в трех играх Кубка России.