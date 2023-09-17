Кассьерра прокомментировал победу над «Рубином»

Форвард петербургского «Зенита» Матео Кассьерра прокомментировал победу в матче восьмого тура РПЛ над «Рубином».

«Сегодня была сложная игра. Мы показали хороший футбол, второй тайм удался больше первого. 3:0 — самое важное», — заявил колумбийский нападающий в интервью Sport24. По его мнению, этот успех в Казани подтверждает, что «Зенит» остаётся лучшим клубом в России.

Напомним, что победа со счётом 3:0 позволила подопечным Сергея Семака вернуться на второе место в турнирной таблице Премьер-лиги. На счету «сине-бело-голубых» 17 очков.