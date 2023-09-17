Семак не исключил, что «Зенит» может пополнить игрок, который находится в статусе свободного агента

Главный тренер питерского «Зенита» Сергей Семак высказался о том, может ли команду пополнить игрок, который находится на данный момент в статусе свободного агента.
Специалист отметил, что такая возможность существует.
«У нас есть возможность включить в заявку еще одного игрока, даже иностранца. Будем смотреть. Может получиться, может не получиться. Наверное, маловероятно», - приводит слова Семака официальный сайт «Зенита».
Напомним, что в конце трансферного окна питерский клуб заключил арендное соглашение с Вильсоном Изидором.
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