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Сутормин: «От ЦСКА был интерес, переговоры велись»

17 Сентября 2023 • 19:29 Комментировать
Рубин
0:3
Зенит
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Полузащитник петербургского «Зенита» Алексей Сутормин прокомментировал слухи о несостоявшемся трансфере в ЦСКА.

«Прямых переговоров не было, знаю, был интерес, но на этом остановилось. От ЦСКА был интерес. Насколько знаю, велись переговоры. Но они не завершились успехом», - рассказал игрок «сине-бело-голубых» в интервью Sport24.

По его словам, разговоров с тренером «армейцев» Владимиром Федотовым о возможном переходе у Сутормина не было, отметив, что ог держит связь со специалистом по личным вопросам.

Напомним, что Алексей Сутормин выступает за «Зенит» с 2019 года, выиграв четыре «золота» Премьер-лиги. В восьми матчах нынешнего сезона Алексей отдал одну голевую передачу.

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Евро-Футбол.Ру,
ЦСКА Москва Зенит Алексей Сутормин
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