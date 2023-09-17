Сутормин: «От ЦСКА был интерес, переговоры велись»

Полузащитник петербургского «Зенита» Алексей Сутормин прокомментировал слухи о несостоявшемся трансфере в ЦСКА.

«Прямых переговоров не было, знаю, был интерес, но на этом остановилось. От ЦСКА был интерес. Насколько знаю, велись переговоры. Но они не завершились успехом», - рассказал игрок «сине-бело-голубых» в интервью Sport24.

По его словам, разговоров с тренером «армейцев» Владимиром Федотовым о возможном переходе у Сутормина не было, отметив, что ог держит связь со специалистом по личным вопросам.

Напомним, что Алексей Сутормин выступает за «Зенит» с 2019 года, выиграв четыре «золота» Премьер-лиги. В восьми матчах нынешнего сезона Алексей отдал одну голевую передачу.