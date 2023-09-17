Игрокам «Локомотива» запретили общаться со СМИ рядом со стадионом

Защитник «Локомотива» Станислав Магкеев рассказал, что игрокам столичного клуба запретили общаться с журналистами рядом с домашним стадионом.

«Нам нельзя общаться», — сказал Магкеев журналистам напротив вип-входа около парковки на стадионе «РЖД Арена, отвечая на вопрос о своём восстановлении после травмы.

Напомним, что после матча четвёртого тура РПЛ нападающий «Локомотива» Артём Дзюба резко высказался в адрес журналиста Виталия Бородина, за что по решению КДК РФС получил двухматчевую дисквалификацию условно.

Магкеев же продолжает восстановление после разрыва крестообразной связки.