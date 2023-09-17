После осечки «Краснодара» в матче с «Ахматом» у «Зенита» получился шанс подобраться к первому месту на расстояние в одно очко. И команда Сергея Семака свой шанс не упустила. Уже на первых минутах Вильсон Изидор забил дебютный мяч за питерцев, реализовав выход один на один. Еще одна контратака завершилась прострелом с правого фланга на Матео Кассьерру, который пяткой переправил мяч в сетку. Тут же Маркус Вендел от своих ворот разогнал контратаку и создал чудо-шанс для Клаудиньо, который сделал счет разгромным.

Эти голы и другие опасные моменты представлены в видеообзоре.