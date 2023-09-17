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Рахимов дважды назвал игроков «Рубина» наивными

17 Сентября 2023 • 19:15 Комментировать
Рубин
0:3
Зенит
окончен

Главный тренер «Рубина» Рашид Рахимов дал для «Матч ТВ» комментарий после игры с «Зенитом».

- Вроде неплохо играл «Рубин» в целом. Чего не хватило, что случилось, почему 0:3?

- Класса. Гости показали, что нас превосходят в этом компоненте, они допустили меньше ошибок, качественнее контролировали этот мяч, уровень технической оснащенности другой. Если по большому счету брать весь матч, все, что создали, они реализовали. Но мы, к сожалению, не доводили свои моменты к логическому завершению. Ну и, конечно, это неприятно. В любом случае мы должны понимать, сегодня мы играли с командой, у которой на самом деле уровень мастерства выше нашего.

- Если болельщик глянет обзор, удивится, так как «Зенит» три мяча забил на контратаках. Вроде бы это ваше оружие. С чем связываете?

- Это определенная наивность присутствовала в таких моментах, потому что мы понимали, что соперник будет быстрый. Причем первый гол  - нам нужно было накрыть в этой зоне, не пятиться назад. Мы дали возможность принять, а мы знаем, как «Зенит» может отдать эти передачи, там скоростные футболисты с хорошей техникой. Они этот момент реализовали. И второй момент - тот момент, о котором вы говорите. Второй мяч был заьит после первого же подхода к нашим воротам во втором тайме. Пропустили и допустили ошибки позиционные. Не до доиграли этот эпизод, и соперник накажет. Третий эпизод вообще - у нас стандарт, мы вводили мяч. А реакция на отбор возле штрафной у наших двух игроков была очень медленной. 80 метров соперник убегает. Это определенная наивность, мне кажется все равно надо понимать, что с таким соперником таких шансов сопернику давать нельзя. К сожалению, мы это сделали.

- Мало было времени оценить новичков. Но все же у вас есть какое-то мнение, как они сыграли сегодня?

- Пока сложно говорить о них, потому что он все-таки только день с нами тренировались. Говорить о них какие-то характеристики, я считаю, это неправильно. Хотя мы видели, что тот же Ранджелович достаточно неплохо выглядел. Но мы его знаем по прошлому году, определенные качества присутствуют у того же Чумича, который с мячом хорошо работает и один в один играть может. Давайте посмотрим, они должны вписаться в команду, вписаться в ту игру, которая должна быть. Естественно, для этого нужно время.

- Вопрос про Ранджеловича и Чумича. Складывается ощущение, что оба этих игрока склонны к игре на фланге. Возможно ли такое, что вскоре мы увидим перестановку схемы «Рубина» по ним?

- Всё возможно. Возможно, они и будут играть на этих позициях. Нам нужны такие  игроки под того же Даку, который должен не только сам цепляться за мячи и бороться за них, но должен получать мячи на пространство. Это те игроки, которые могут это пространство создавать и 
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Евро-Футбол.Ру,
Рубин Рашид Рахимов
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