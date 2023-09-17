Изидор стал 20-м игроком «Зенит», забившим гол в первом матче в рамках чемпионата России

Завершился матч восьмого тура Российской премьер-лиги, в котором питерский «Зенит» на выезде разгромил казанский «Рубин» со счётом 3:0.

Уже на восьмой минуте гостей вперёд вывел французский нападающий Вильсон Изидор. Он стал 20-м игроком питерского клуба, который забил гол в первом матче в рамках чемпионата России, об этом сообщает телеграм-канал «Цифроскоп».

Напомним, что 23-летний футболист подписал контракт с командой с берегов Невы на правах аренды до конца нынешнего сезона с правом выкупа. Он принадлежит московскому «Локомотиву».