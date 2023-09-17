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Семак: «Не страшно, если Вендел или другой игрок потеряет мяч на своей половине поля, когда пытается обострить»

17 Сентября 2023 • 19:04 Комментировать
Рубин
0:3
Зенит
окончен

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак дал для «Матч ТВ» комментарий после игры с «Рубином».

- Все ли получилось сегодня из задуманного?

- Не бывает так, чтобы все получалось. Если бывает, то редко. Любой выездной матч достаточно неплохо и первую часть второго тайма. Но было много потер в невынужденных ситуациях. Это понятно, потому что первая игра после пауза, после матчей сборных всегда  сумбурная и складывается непросто. Но в целом очень хорошие мячи, и первый гол, который забили после выхода через вратаря, через оборону, и второй гол достаточно хорошим получился, такая фланговая атака. В быстрой атаке смогли забить. В целом хороший матч, но нелегкий абсолютно. Непростые были стандартные положения для нас в исполнении «Рубина», и аут, и угловые, от которых могла прийти опасность и приходила иногда. Потому что команда высокорослая и хорошо играет на стандартах.

- Нам немножко показалось в какой-то момент, что «Зенит» начал беречь силы. Потому что голы были забиты на контратаках, а также потому что «Рубин» больше владел мячом. Это было целенаправленно, или у нас просто сложилась такая иллюзия?

- Наверное, иллюзия. В первом тайме статистика была большая, что касается владения мяча, в нашу пользу. Нам наоборот владение было хорошим, но не хватало моментов, особенно в первом тайме. Во втором тайме уже немножко игра периодически раскрылась, и те моменты, которые у нас были, мы их использовали и в целом создавали хорошие моменты в быстрых атаках и позиционных атаках. Конечно, не без изъяна, но в целом достаточно хорошая и качественная игра.

- Вендел получил приз лучшему игроку матча. Думаю, один из ключевых моментов - гол Клаудиньо, когда он получил мяч на линии своей штрафной и просто троих игроков «Рубина» обрезал, на скорости пошел в дриблинг. Такие вещи вы поддерживаете? Настолько доверяете Венделу, что он может сыграть достаточно опасно для своей команды?

- Ничего опасного нет, ничего страшного, если Вендел или другой игрок потеряет мяч на своей половине поля в ситуации, когда он пытается обострить. Мы должны быть готовы и к такому развитию событий. Я не думаю, что этот момент был ключевым. Хорошо, что мы смогли забить быстрый мяч. Дальше игра достаточно хорошо для нас сложилась.

- В перерыве Мантуана поменяли. Это было сделано для того, чтобы перейти на игру в пять защитников?

- Да, и поэтому тоже, потому что по сегодняшней игре понятно, что Барриосу тяжело. Он буквально прилетел не так давно, пропускает у нас кубковый матч и должен был через эту игру набрать хорошую форму, потому что он за сборную играл мало. Мы держим в уме целую обойму тех причин, которые нам нужны. У нас через два дня следующий матч, хотим, чтоб Мантуан был готов достаточно хорошо для следующей игры. Понятно, что два выездных матча ставят в сложную ситуацию команду, мы должны максимально ротировать и думать о том, чтобы каждый игрок получал столько игровой практики, сколько нужно.

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Зенит Сергей Семак
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