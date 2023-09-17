​Изидор – шестой игрок, который в XXI веке забивал за «Локомотив» и «Зенит»

Совсем недавно нападающий Вильсон Изидор сменил «Локомотив» на «Зенит» - питерцы арендовали француза с правом выкупа. В дебютной игре против «Рубина» Изидор забил, причём сделал это очень быстро.

Как сообщает Opta, в XXI веке за «Локомотив» и «Зенит» теперь забивали шесть футболистов. До Изидора это делали Игорь Денисов, Ренат Янбаев, Бранислав Иванович, Магомед Оздоев и Артём Дзюба.

Напомним, что «Зенит» разгромил «Рубин» в Казани со счётом 3:0. Команда Сергея Семака сейчас занимает второе место в турнирной таблице Премьер-лиги, отставая от «Краснодара» на один балл.