Малком смотрел матч «Зенита» против «Рубина» на телеканале «Беларусь 5»

Бывший «Зенита» Малкома смотрел матч питерской команды против казанского «Рубина», который прошёл в рамках восьмого тура Российской премьер-лиги, на телеканале «Беларусь 5».

Форвард «Аль-Хиляля» опубликовал фотографию в социальной сети с подписью, в которой поздравляет Вильсона Изидора с дебютным голом за команду с берегов Невы.

Напомним, что Малком перешёл в клуб из Саудовской Аравии за 60 миллионов евро в минувшее трансферное окно.

В текущем сезоне он принял участие в шести играх, в которых отметился пятью забитыми мячами и двумя результативными передачами партнёрам по команде.