​«Зенит» выдал худший за долгое время матч РПЛ по ударам и касаниям в чужой штрафной

В воскресенье «Зенит» разгромил «Рубин» на выезде в рамках восьмого тура чемпионата России. Чтобы добиться победы 3:0, футболистам питерской команды хватило пяти ударов по воротам. Как сообщает Opta, это худший матч «сине-бело-голубых» в РПЛ по ударам с сентября 2019 года (тогда команда тоже нанесла пять ударов в игре против «Локомотива»).

Также отмечается, что «Зенит» выдал худший матч в чемпионате России с мая 2018 года по количеству касаний в чужой штрафной площади (восемь).

Теперь «Зенит» будет готовиться к кубковой игре против «Ахмата», которая пройдёт 20 сентября.