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Деограсия: «Знаю, что мы до этого здесь не выигрывали, постараемся набрать первые три очка»

17 Сентября 2023 • 18:51 Комментировать
Локомотив Москва
0:0
Оренбург
1 1.85 X 4.10 2 4.00
перерыв

Главный тренер «Оренбурга» Давид Деограсия дал для «Матч ТВ» комментарий перед игрой с «Локомотивом».

- Все команды проводили эту паузу по-разному, кто-то наигрывался, кто-то проводил контрольные матчи. Я знаю, что вы успели провести тренировки главной команды и еще поработать в академии. Как был у вас этот процесс выстроен?

- Мы делали примерно то же самое, что и все, улучшали силовые качества, улучшали тактику, работали очень много, у нас также были футболисты в сборной, но опять же провели хорошую работу.

- У вас сегодня нет троих белорусских футболистов в составе. С чем это связано?

- Это было решение тренерского штаба. Постараемся себя показать как можно лучше с теми игроками, с которыми сюда приехали.

- По «Лоуомотиву». В чем особенность этой команды для вас сейчас? Наверняка было отдельное внимание Артёму Дзюбе. Что говорили команде, на чем сконцентрировались?

- Да, Дзюба - хороший игрок. И в целом команда «Локомотив» - одна из лучших команд Премьер-лиги. У «Локомотива» очень много хороших футболистов хорошего уровня, но мы постараемся показать свой футбол, сыграть в свой футбол. Я знаю, что мы до этого здесь не выигрывали, постараемся сегодня набрать первые три очка.

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Евро-Футбол.Ру,
Оренбург Давид Деограсия
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