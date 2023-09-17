Галактионов объяснил отсутствие Сулейманова в стартовом составе «Локомотива»

Главный тренер «Локомотива» Михаил Галактионов дал для «Матч ТВ» комментарий перед игрой с «Оренбургом».

- Все по-разному проводили эту паузу на сборные. У вас уезжало полкоманды. Как вы? Кто-то наигрывался, кто-то привыкал друг к другу, а у вас полкоманды нет. Как вы проводили время с командой?

- Стандартная ситуация - пауза на сборные. Была привлечена молодежь для тренировочного процесса. Ребята, которые оставались, достаточно неплохо поработали, поэтому сегодня посмотрим. Мы в течение недели собирались полноценно. Все сегодня без ограничений готовы играть и приносить пользу команде. Самое главное - настроены побеждать.

- У вас опять изменение в центре обороны, сегодня Фассон - Морозов. Почему такой выбор, почему не Кузьмичёв или Погостнов?

- Погостнов только после травмы недавно восстановился, начал полноценно работать. Достаточно неплохо до повреждения последние матчи провел. Мы эту связку наигрывали в течение этого отрезка паузы на сборные. Поэтому выбор пал на них. Что касается условно Наира Тикнизяна, который тоже приехал после сборной и не очень хорошо себя чувствовал, лечился. Полноценно он только одну тренировку провел, предыгровую, поэтому он сегодня не в стартовом составе, но готов выйти по ходу матча.

- Про Сулейманова тоже интересно. Изидор только перешел в «Зенит», вышел в стартовом составе и забил. Может быть, стоило Сулейманова тоже в старт поставить?

- Относительно старта нет, потому что он тоже только вчера к нам присоединился и только одно полноценное занятие провел. Он готовится выйти по ходу матча и в достаточно хорошем состоянии находится игровом и функциональном. Поэтому его качества позволяют по ходу матча усиливать игру команды, а в отдельно взятых матчах, наверное, и конкурировать за место в составе. Посмотрим.