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Вендел: «Клаудиньо должен мне ужин»

17 Сентября 2023 • 18:37 Комментировать
Рубин
0:3
Зенит
окончен

Лучший футболист матча «Рубин» - «Зенит» (0:3) Маркус Вендел поделился впечатлениями от игры в эфире канала «Матч Премьер».

- Насколько довольны игрой своей команды сегодня?

- Думаю, что мы уезжаем крайне довольными, одержали крупную победу, показали все, над чем работали всю последнюю неделю. Не упускали инициативу, показали хороший футбол. Нужно сейчас перевести дух, уже через несколько дней у нас игра в Кубке, поэтому надо отдохнуть.

-  Показалось со стороны, что сегодня «Зенит» играл немного в энергосберегающем режиме. Или это только показалось?

- Не могу сказать, что мы сегодня берегли силы. Конечно, понимали, что уже через несколько дней следующая игра. Но в целом скажу, что все сегодня выложились на поле и показали, на мой взгляд, качественный футбол. Счастливы, что победили.

- Момент с голом, который вы организовали для Клаудиньо. Вы подобрали мяч около своей штрафной. Не постеснялись, пошли вперед на троих игроков, начали ускоряться. Это был очень важный момент. Расскажите, как это было, почему вы решили рискнуть и обыгрывать соперников на своей половине поля.

- Это одна из моих сильных сторон - дриблинг на скорости. Я рад, что сегодня удалось сделать всё так, как я задумал. Счастлив, что смог отдать голевую передачу моему близкому другу Клаудиньо. Теперь он должен мне ужин.

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Евро-Футбол.Ру,
Зенит Маркус Вендел
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