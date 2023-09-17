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​«Зенит» вплотную приблизился к лидеру РПЛ

17 Сентября 2023 • 18:35 Комментировать
Рубин
0:3
Зенит
окончен

В воскресенье вечером «Зенит» порадовал своих болельщиков крупной победой над «Рубином» со счётом 3:0. Авторами голов в составе «сине-бело-голубых» стали Вильсон Изидор, Матео Кассьерра и Клаудиньо.

Набрав три очка, «Зенит» вплотную приблизился к лидирующему «Краснодару». Питерцы имеют в своём активе 17 баллов, а краснодарцы – 18.

«Зенит» теперь занимает чистое второе место в турнирной таблице, поскольку «Крылья Советов» и «Динамо», которые шли вровень с питерцами по очкам, в восьмом туре свои матчи завершили вничью.

В следующем туре РПЛ «Зенит» сыграет против «Локомотива», а «Краснодар» - против «Урала».

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Евро-Футбол.Ру,
Зенит Краснодар
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