Деменко удивился отставке Хохлова из «Сочи»

Бывший полузащитник сборной России Максим Деменко прокомментировал отставку Дмитрия Хохлова с должности главного тренера «Сочи».

«Для меня это стало удивительным решением после слов руководства о том, слов о том, что оно доверяет и ждет результата. Клуб немного спешит всегда, они могли дать Дмитрию поработать», — приводит слова Деменко Vprognoze.

Эксперт считает, что «Сочи» не усилил свой состав в летнее трансферное окно, поэтому сейчас тяжелый момент для руководства.

За восемь игр «Сочи» набрал шесть очков и на данный момент находится на 12-м месте в чемпионате России.

Новым главным тренером «Сочи» стал Александр Точилин.