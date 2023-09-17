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Деменко удивился отставке Хохлова из «Сочи»

17 Сентября 2023 • 18:29 Комментировать
Крылья Советов
...
Сочи
23.09 14:00

Бывший полузащитник сборной России Максим Деменко прокомментировал отставку Дмитрия Хохлова с должности главного тренера «Сочи».

«Для меня это стало удивительным решением после слов руководства о том, слов о том, что оно доверяет и ждет результата. Клуб немного спешит всегда, они могли дать Дмитрию поработать», — приводит слова Деменко Vprognoze.

Эксперт считает, что «Сочи» не усилил свой состав в летнее трансферное окно, поэтому сейчас тяжелый момент для руководства.

За восемь игр «Сочи» набрал шесть очков и на данный момент находится на 12-м месте в чемпионате России.

Новым главным тренером «Сочи» стал Александр Точилин.

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Евро-Футбол.Ру,
Дмитрий Хохлов Максим Деменко Сочи
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