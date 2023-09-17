Легендарный биатлонист Тихонов: Российский футбол – это позор державы

Легендарный биатлонист Александр Тихонов резко высказался в адрес российского футбола.

Спортсмен отметил, что на протяжении 30 лет сборная России ничего не показывает, и считает российский футбол позором державы, и, по его мнению, дворовые команды даже лучше играют.

«На «Матч ТВ» в рекламе физиономия Дзюбы. Я бы на месте президента России разогнал всю футбольную федерацию. А сейчас он что-то рекламирует и подает пример», - приводит слова Тихонова Legalbet.ru.

Напомним, что сборная России временно отстранена от участия в международных соревнованиях из-за политической ситуации в мире.