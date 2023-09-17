Результативный дебют Изидора и убийственные контратаки: «Зенит» разбил «Рубин» в Казани

«Рубин» и «Зенит» сыграли в рамках чемпионата России. Матч восьмого тура РПЛ состоялся 17 сентября на стадионе «Казань Арена».

Сергей Семак сразу же нашёл место в основе для новичка. Вильсон Изидор с первых минут вышел играть в Казани, компанию в атаке ему составили Густаво Мантан и Матео Кассьерра. Полузащиту скомпоновали Вендел, Клаудиньо и Барриос, а защита вернулась к привычной линии из четырёх человек: Дуглас Сантос, Алип, Эракович, Караваев. У «Рубина» сразу же получил место в старте новичок Лазар Ранджелович.

Аплодисменты же сорвал новичок, названный первым. Уже на восьмой минуте Михаил Кержаков гандбольным броском начал контратаку. Густаво Мантуан из центра поля выпилил заброс на ход Изидору, Вильсон ускорился, с левого края ворвался в штрафную площадь и точным ударом уложил мяч под дальнюю штангу – 0:1. Были подозрения на минимальный офсайд, но мы лишь отметим атаку, отменно разыгранную по нотам.

Вот только после гола «Зенит» совсем расслабился. У питерцев чаще был мяч, но лишь для того, чтобы получать ураганный прессинг Казани. «Рубин» давил, чаще угрожал воротам, нагнетал давление, по-хозяйски себя чувствовал. Только очень не хватало завершения, ведь все пять ударов пролетели мимо ворот. А у «Зенита» за первый тайм голевой удар Изидора так и остался единственным, слабовато. Семак решил чуть взбодрить команду заменой в перерыве, выпустив Сутормина вместо Густаво Мантуана.

И команда взбодрилась. Десять минут прошло с начла второй половины встречи, и «Зенит» удвоил преимущество. Вендел с правого фланга выполнил подачу в центр штрафной площади, там Кассьерра легко опередил соперника и в прыжке пяткой пробил мимо Дюпина – 0:2. А спустя ещё три минуты случился контрольный выстрел в голову. Вендел от своей штрафной площади начал контратаку, убежав от двоих. Затем обыгрался он с Суторминым и вырезал идеальный пас на дальнюю штангу. Набежавший Клаудиньо ударом в касание завершил старания Вендела – 0:3.

Четыре удара в сторону ворот, три удара в створ, три гола. Этим вечером чемпион не разменивался на прелюдии. «Рубин» получил три, но играть не бросил, хотя огонька в глазах явно поубавилось. Позиционные атаки хозяев больше не несли угроз, выглядели вяло. «Зенит» в контратаках и то жалил опаснее, даже не нацеливаясь на окончательное уничтожение соперника, а Семак убрал с поля лидеров – Вендела, Клаудиньо и Кассьерру.

«Рубин» в попытках навала не смог размочить счёт, «Зенит» в итоге уехал с разгромной победой, поднявшей команду Семака на вторую строчку. Теперь именно чемпион стал главным преследователем «Краснодара», южане впереди на один балл.