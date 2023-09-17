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Как «Зенит» сделал разгромным счёт в матче с «Рубином» - видео

17 Сентября 2023 • 18:12 Комментировать
Рубин
0:3
Зенит
окончен

В начале второго тайма матча Премьер-лиги «Рубин» - «Зенит» с интригой было покончено. Питерцы провели две результативные атаки. Сначала после прострела с правого фланга Матео Кассьерра исполнил цирковой номер и в прыжке пяткой переправил мяч в сетку. В следующей атаке гости стремительно доставили мяч от своей штрафной к чужим воротам, и после прострела Маркуса Вендела на свободного Клаудиньо счет стал 3:0.

Эти голы в видеоформате представлены вашему вниманию. Не пропустите текстовую трансляцию на LiveResult.ru.

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Зенит Рубин
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