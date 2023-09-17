Нагорных: «Локомотив» заинтересован в продлении контрактов с Миранчуком и Жемалетдиновым

Председатель совета директоров «Локомотива» Юрий Нагорных высказался о будущем полузащитников Рифата Жемалетдинова и Антона Миранчука в столичном клубе.

У обоих футболистов заканчиваются контракты по окончании нынешнего сезона.

Спортивный функционер отметил, что у клуба достаточно времени, чтобы переговоры по продлению соглашений прошли.

«У «Локомотива» есть заинтересованность во всех игроках, которые с нами на протяжении долгого времени работают. Это касается Жемалетдинова и Миранчука тоже», - приводит слова Нагорных «РБ Спорт».