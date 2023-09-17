В «Локомотиве» не исключили, что Гилерме может завершить карьеру

Председатель совета директоров «Локомотива» Юрий Нагорных ответил на вопрос о будущем голкипера команды Маринато Гилерме.

«Маринато за эти 15 лет стал частью «Локомотива». Его очень любят болельщики. Он до конца предан команде. Поэтому будем с ним разговаривать», — приводит слова Нагорных «РБ Спорт».

Функционер добавил, что у клуба есть желание сохранить Гилерме, но не смог ответить на вопрос о том, в каком статусе.

37-летний бразильский вратарь с российским паспортом выступает за «Локомотив» с 2007 года. В нынешнем сезоне Гилерме сыграл в двух матчах Кубка России. Отметим, что в одном из них голкипер голов не пропустил.

Контракт футболиста с «железнодорожниками» истекает следующим летом.