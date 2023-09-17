​Кассьерра увеличил отрыв в гонке бомбардиров РПЛ

В воскресенье вечером «Зенит» играет в гостях у «Рубина» в рамках восьмого тура Российской премьер-лиги. К средине второго тайма чемпионы России громят соперника со счётом 3:0. Голами отметились Вильсон Изидор, Матео Кассьерра и Клаудиньо.

Стоит отметить, что для Кассьерры этот гол стал уже седьмым в текущем чемпионате России. Колумбиец возглавляет гонку бомбардиров, и теперь он увеличил отрыв. Второе место делят нападающие ЦСКА – Антон Заболотный и Фёдор Чалов забили по пять мячей.

Следить за развитием событий в матче между «Рубином» и «Зенитом» можно в текстовой трансляции на портале LiveResult.