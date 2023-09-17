В восьмом туре Премьер-лиги «Зенит» проводит гостевой матч с «Рубином». Коллектив Сергея Семака ударно начал и второй тайм. Если до перерыва голевую атаку завершил дебютным голом Вильсон Изидор, то на 55-й минуте отличился Матео Кассьерра. Форвард здорово сыграл в борьбе за мяч после подачи и пяткой отправил мяч в сетку. Еще несколько минут, и уже Клаудиньо записал свою фамилию на табло, уверенно реализовав выход один на один. Счет стал 3:0, «Зенит» наверняка закончит тур на втором месте с отставанием от «Краснодара» в одно очко. Текстовый репортаж на LiveResult.ru.
«Зенит» забил два гола подряд и уже громит «Рубин»
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