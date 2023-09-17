​Дзюба – в основе «Локомотива» на игру с «Оренбургом»

Программу восьмого тура чемпионата России в воскресенье вечером будет закрывать матч между «Локомотивом» и «Оренбургом». Рулевой московской команды Михаил Галактионов включил в стартовый состав таких игроков:

Лантратов, Ненахов, Сильянов, Морозов, Фассон, Баринов, Миранчук, Карпукас, Пиняев, Глушенков, Дзюба.

Стартовый свисток футболисты «Локомотива» и «Оренбурга» услышат в 19:00 по московскому времени. Следить за развитием событий на футбольном поле во всех подробностях можно будет в текстовой трансляции на портале LiveResult.