Ловчев обратился к судьям после матча «Спартак» - «Сочи»

Бывший футболист московского «Спартака» Евгений Ловчев обратился к судьям после матча восьмого тура Российской премьер-лиги, в котором столичный клуб на своём поле переиграл «Сочи» (1:0).

Эксперт отметил, что не в первый раз видит, как арбитры завышают планку единоборств, но при этом спокойно относятся к тому, что можно затягивать время, да и это не в первый раз происходит в матчах «красно-белых».

«Я видел это в матче с «Ахматом», видел вчера в исполнении «Сочи». Не интересно такое смотреть — тяни, толкай, хлестай. Хохлов сам так не играл, странно, что вчера мы это увидели в исполнении «Сочи», - написал Ловчев в своём телеграм-канале.