Агент Клаудиньо высказался о будущем полузащитника в «Зените»

Агент полузащитника «Зенита» Клаудиньо Луис Фернандо Гарсия высказался о том, может ли его клиент покинуть питерский клуб в зимнее трансферное окно.

«Клаудиньо не покинет «Зенит» зимой. Таких планов нет», - приводит слова агента Sport24.

Контракт 26-летнего футболиста с командой с берегов Невы рассчитан до 30 июня 2027 года. Портал Transfermarkt оценивает его в 20 миллионов евро.

В текущем сезоне Клаудиньо принял участие в семи матчах Российской премьер-лиги, в которых смог отметиться одним забитым мячом и двумя результативными передачами партнёрам по команде.