Булыкин: «Я за российских специалистов, таких как Хохлов или Евсеев»

Экс-футболист «Локомотива» Дмитрий Булыкин отреагировал на отставку Дмитрия Хохлова с должности главного тренера «Сочи».

«Я за российских специалистов, таких как Хохлов или Евсеев. Понятно, что они не совсем такие опытные, как другие, но здесь все зависит от подбора футболистов и задач, которые перед тобой ставят», — приводит слова Булыкина Vprognoze.

Эксперт считает, что тренеры должны уметь работать с любым набором футболистов, а если они не будут давать результат, то никакие отговорки не подойдут.

Ранее «Сочи» объявил об отставке Хохлова, его место занял Александр Точилин, возглавивший южан уже в третий раз.