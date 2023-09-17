​Изидор, возможно, забил за «Зенит» из офсайда

В воскресенье вечером матч восьмого тура Премьер-лиги проводят «Рубин» и «Зенит». Чемпионы России смогли забить быстрый гол, автором которого стал дебютант Вильсон Изидор.

Телеграм-канал «Первый спорт» проанализировал момент графически и сделал вывод, что Изидор в момент передачи партнёра находился в офсайде, и гол, вероятно, был засчитан ошибочно. При этом источник приводит кадр от центра поля, а не с офсайдной камеры, поэтому оценить эпизод сложно.

Стоит сказать, что ВАР на матчах РПЛ работают без офсайдных линий – их должны ввести в обозримом будущем. Пока этого не произошло, видеоассистент может повлиять на решение бокового арбитра только тогда, когда ошибка явная.

Следить за матчем «Рубин» - «Зенит» можно в текстовой трансляции.