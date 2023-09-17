​«Урал» должен забивать больше – у команды худшая разница с ожидаемыми голами

В воскресном матче восьмого тура чемпионата России против «Факела» «Урал» не пропустил, но и не забил – ничья 0:0. Как сообщает Opta, «шмели» имеют худшую среди клубов Премьер-лиги разницу между забитыми голами и ожидаемыми забитыми голами (xG). Так, «Урал» забил 8 голов при 11,6 xG. Словом, статистика говорит о том, что команда Виктора Ганчаренко должна была забить больше.

Стоит сказать, что многие тренеры и эксперты скептически относятся к такому показателю, как ожидаемые голы, считая его бессмысленным.

Следующий матч Премьер-лиги «Урал» проведёт 24 сентября – против «Краснодара» на выезде.