ЦСКА реализовал 20-й пенальти подряд в матчах чемпионата России

Вчера, 16 сентября, состоялся матч восьмого тура Российской премьер-лиги между московским ЦСКА и самарскими «Крыльями Советов», который завершился вничью со счётом 2:2.

На 32-й минуте нападающий столичного клуба Антон Заболотный удачно исполнил 11-метровый удар. Таким образом, «армейцы» реализовали 20-й пенальти подряд в матчах чемпионата России. Такая же серия была у «Динамо» (2019-2021 гг.), а больше было только у «Зенита» (22 – 2015-2019 гг.), об этом сообщает телеграм-канал «Цифроскоп».

ЦСКА занимает седьмое место в турнирной таблице РПЛ с 12 баллами в активе.