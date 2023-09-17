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75% голов «Балтики» в РПЛ забили запасные – это лучший показатель сезона

17 Сентября 2023 • 16:54 Комментировать
Балтика
...
Ахмат
23.09 16:30

Шесть из восьми голов калининградской «Балтики» в восьми прошедших турах текущего сезона РПЛ оформили игроки, вышедшие во время матча на замену. Фактом делится Opta Sports, отмечая, что калининградцы лучшие среди всех 16 команд Премьер-лиги по этому показателю.

Напомним, что в минувшую субботу балтийцы принимали дома «Ростов». Подопечным Сергея Игнашевича удалось спасти матч, забив два гола в его концовке. В итоге команды сыграли со счётом 2:2, а «Балтика» набрала ценный балл в борьбе за выживание, но продолжает идти на последнем, 16-м месте.

В девятом туре команда Игнашевича примет дома грозненский «Ахмат», который не проигрывает в РПЛ уже четыре игры кряду.

Как «Балтика» спасла игру против «Ростова» - видео

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