​Названы сроки восстановления Марио Фернандеса

Защитник Марио Фернандес не попал в заявку «Зенита» на воскресный матч чемпионата России против «Рубина». Рулевой питерской команды Сергей Семак выразил надежду на то, что Фернандес будет готов уже к следующей игре. Впрочем, телеграм-канал «Инсайды от Карпа» располагает иной информацией. По данным источника, Марио вряд ли сыграет против «Ахмата» в Кубке России и «Локомотива» в Премьер-лиге. Футболист пропустит примерно две недели. Его возвращение к строй ожидается к игре против «Оренбурга», которая пройдёт в последний день сентября.

Следить за матчем «Рубин» - «Зенит» можно будет в текстовой трансляции.