Семак: «У Марио Фернандеса небольшое повреждение»

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак рассказал, почему защитник Марио Фернандес не полетел вместе с командой в Казань на матч восьмого тура РПЛ против «Рубина».

По словам Семака, бразильский футболист получил небольшое повреждение, поэтому игру в столице Татарстана он пропустит.

«Марио Фернандес остался дома, у него небольшое повреждение. К следующей игре будет готов», — цитирует Семака «Матч ТВ».

В текущем сезоне Фернандес провёл за «Зенит» девять матчей, в которых результативными действиями отметиться не сумел.

Матч «Рубин» — «Зенит» проходит в данную минуту. Сейчас идёт начало первого тайма, счёт пока не открыт — 0:0.