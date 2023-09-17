Стало известно, почему Юсупов пропустил матч против «Спартака»

Полузащитник «Сочи» Артур Юсупов не смог помочь своей команде в матче восьмого тура чемпионата России со «Спартаком» из-за травмы.

«У Юсупова микроповреждение. Он был вчера на матче в Москве. Просто смотрел его с трибуны», — сообщили Rusfootball в пресс-службе южан.

Представитель «Сочи» признался, что пока неизвестно, сыграет ли Юсупов с ЦСКА в предстоящем матче Кубка России.

16 сентября «Сочи» проиграл «Спартаку» со счетом 0:1, после чего пост главного тренера команды покинул Дмитрий Хохлов.

Встреча южан с ЦСКА в рамках группового этапа Кубка России пройдет 20 сентября и начнется в 15:00 по московскому времени.

