Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
100 $ Получить
Реклама, BetBoom.ru
200 $ Получить
100 ₽ Получить
25000 ₽ Получить
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Рахимов: «Посмотрим, насколько Ранджеловича хватит»

17 Сентября 2023 • 16:31 Комментировать
Рубин
0:3
Зенит
1 5.20 X 3.95 2 1.70
2-й тайм

Главный тренер «Рубина» Рашид Рахимов дал для «Матч ТВ» комментарий перед игрой с «Зенитом».

- Пять переходов в последнюю неделю трансферного окна. Естественно, вопрос будет про них. Довольны ли трансферной кампанией? Все ли дыры залатали?

- Вы на самом деле правильно говорите: «В последний день». Потому что в последний день удалось приобрести игроков. Надо понимать, что они только приехали, и естественно, они все находятся в разном состоянии. Если брать  того же Ваду, то он три месяца был без команды. Если говорить о каждом, надо понимать, что они приезжают в другой чемпионат, они не совсем готовы, не знают принципы нашей игры. Для этого нужно время. Но хорошо, что мы это сделали - приобрели игроков. Определенная конкуренция появилась.

- Ранджелович в старте, видимо, его состояние было лучше остальных?

- Да, по ситуации было так, что Ранджелович был в тонусе, он тренировался. Посмотрим, насколько его хватит.

- Из сборных все ли вернулись здоровыми? Потому что вы говорили, что у Рахмоналиева повреждение, и его сегодня нет в заявке.

- Да, он получил травму, но я думаю, что уже через день-два он будет в общей группе, сегодня его нет в списке. 

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Рубин Рашид Рахимов
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
100 $ Получить
Реклама, BetBoom.ru
200 $ Получить
100 ₽ Получить
25000 ₽ Получить
Кто победит? Получи беспроигрышную ставку 2000 рублей!
РУБИН ЗЕНИТ
Реклама, fon.bet
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Футбол онлайн
Окончен
Урал Урал
Факел Факел
0
0
2.07 3.60 3.70
Видео
90 мин
Рубин Рубин
Зенит Зенит
0
3
5.20 4.20 1.66
Видео
17.09.23 в 19:00
Локомотив Москва Локомотив Москва
Оренбург Оренбург
1.71 4.20 4.80
Видео
Все матчи
Новости
Сегодня, 17 Сентября
18:12 · Россия. Премьер-лига
Как «Зенит» сделал разгромным счёт в матче с «Рубином» - видео
18:11 · Россия. Премьер-лига
Нагорных: «Локомотив» заинтересован в продлении контрактов с Миранчуком и Жемалетдиновым
18:10 · Россия. Премьер-лига
В «Локомотиве» не исключили, что Гилерме может завершить карьеру
17:59 · Россия. Мелбет-Первая лига
«Акрон» наконец-то победил, оставив ни с чем «Кубань»
17:56 · Россия. Премьер-лига
​Кассьерра увеличил отрыв в гонке бомбардиров РПЛ
17:55 · Россия. Мелбет-Первая лига
«Торпедо» приблизилось к лидеру, обыграв «Енисей»
17:51 · Россия. Премьер-лига
«Зенит» забил два гола подряд и уже громит «Рубин»
17:49 · Россия. Премьер-лига
​Дзюба – в основе «Локомотива» на игру с «Оренбургом»
17:36 · Россия. Премьер-лига
Ловчев обратился к судьям после матча «Спартак» - «Сочи»
17:30 · Россия. Премьер-лига
Агент Клаудиньо высказался о будущем полузащитника в «Зените»
17:24 · Россия. Премьер-лига
Булыкин: «Я за российских специалистов, таких как Хохлов или Евсеев»
17:14 · Россия. Премьер-лига
Защитник Агбалака высказался о своём дебюте за «Сочи»
17:12 · Россия. Премьер-лига
​Изидор, возможно, забил за «Зенит» из офсайда
17:02 · Россия. Премьер-лига
Уткин не мог забить в РПЛ более года
17:01 · Россия. Премьер-лига
Первый гол Изидора в футболке «Зенита» - видео видео
Все новости
Рекомендуем