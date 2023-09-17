Рахимов: «Посмотрим, насколько Ранджеловича хватит»

Главный тренер «Рубина» Рашид Рахимов дал для «Матч ТВ» комментарий перед игрой с «Зенитом».

- Пять переходов в последнюю неделю трансферного окна. Естественно, вопрос будет про них. Довольны ли трансферной кампанией? Все ли дыры залатали?

- Вы на самом деле правильно говорите: «В последний день». Потому что в последний день удалось приобрести игроков. Надо понимать, что они только приехали, и естественно, они все находятся в разном состоянии. Если брать того же Ваду, то он три месяца был без команды. Если говорить о каждом, надо понимать, что они приезжают в другой чемпионат, они не совсем готовы, не знают принципы нашей игры. Для этого нужно время. Но хорошо, что мы это сделали - приобрели игроков. Определенная конкуренция появилась.

- Ранджелович в старте, видимо, его состояние было лучше остальных?

- Да, по ситуации было так, что Ранджелович был в тонусе, он тренировался. Посмотрим, насколько его хватит.

- Из сборных все ли вернулись здоровыми? Потому что вы говорили, что у Рахмоналиева повреждение, и его сегодня нет в заявке.

- Да, он получил травму, но я думаю, что уже через день-два он будет в общей группе, сегодня его нет в списке.