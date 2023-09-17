Захарян: С «Лас-Пальмасом» играть сложнее, чем с «Зенитом»

Полузащитник «Реал Сосьедада» Арсен Захарян сравнил уровень чемпионатов России и Испании.

Игрок отметил, что по ощущениям играть против «Лас-Пальмаса» сложнее, чем против «Зенита», ведь в Испании играют совсем по-другому, так как в игре с питерской командой есть определённая свобода, а в Ла Лиге надо думать.

«С «Лас-Пальмасом» было по моим ощущениям очень тяжело. Везде играли один в один, всегда за тобой игрок. Было тяжело даже, условно, мяч принять», - приводит слова Захаряна Okko Sport.

Сегодня, 17 сентября, «Реал Сосьедад» на выезде сыграет против мадридского «Реала» (22:00 по мск).