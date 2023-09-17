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Семак назвал причину выхода Изидора в стартовом составе

17 Сентября 2023 • 16:25 Комментировать
Рубин
0:3
Зенит
1 5.20 X 3.95 2 1.70
2-й тайм

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак дал для «Матч ТВ» комментарий перед игрой с «Рубином».

- Как прошли эти две недели в плане подготовки? Сильно ли повлияло на подготовку то, что некоторые игроки отсутствовали в сборных?

- Конечно, влияет. У нас восемь человек отсутствовало, это очень влияет на подготовку. Нам нужно было поддерживать состояние тех, кто остался, и ждать возвращения сборников, чтобы понять, кто в каком состоянии приедет и сколько сыграет.

- В каком состоянии они приехали? Пока мы слышали только, что у Мостового небольшое повреждение. Как он себя чувствует?

- Мостовому лучше, по плану всё.  Небольшое повреждение есть у него, слава богу, это не рецидив старой травмы, а новое повреждение небольшое. То же самое, к сожалению, у Марио Фернандеса. Небольшое повреждение. Надеюсь, он к следующему матчу будет в строю. Надеюсь, в ближайшее время очень бы хотелось, чтобы все у нас, включая Родригао, были бы готовы к тому, чтобы принимать участие в матчах.

- Активно обсуждалось участие новичка Изидора, сегодня мы его увидим в стартовом составе. Можно узнать ваше мнение, на какой позиции он будет наиболее эффективен в «Зените»?

- Посмотрим, это футболист, который может сыграть и в атаке, и в атакующей группе быть, выйти на правый фланг. Конечно, у нас два нападающих, и Изидор добавит возможности ротации в том числе. Конечно, он пропустил некоторое время, но думаю, что лучшее решение - посмотреть, насколько он готов, и выпустить в стартовом составе. Будет 30 минут? Пусть будет 30. 45? Пусть будет 45. Но зато те, кто выйдет, мы их больше знаем, они больше встроены в схему нашей игры, по ходу матча можем сделать те изменения, которые посчитаем нужным.

- «Рубин» в последний день трансферного окна приобрел целых пять футболистов. Как-то это повлияло на вашу подготовку к сопернику?

- Мы не можем знать состояние игроков, которые приехали. Только тренерский штаб «Рубина» знает, кто в каком состоянии. Ранджелович в стартовом составе, значит, он готов. И остальные игроки готовятся к матчу, кто-то на скамейке запасных. Это квалифицированная группа, эти все игроки без сомнения усилят игру команды. По поводу нашей подготовки,  мы отталкивались от того, что видели в предыдущих матчах, от этого и готовились.

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Евро-Футбол.Ру,
Зенит Сергей Семак Вильсон Изидор
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