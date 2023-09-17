Гендиректор «Спартака»: Трансферная кампания для клуба завершена

Генеральный директор московского «Спартака» Олег Малышев рассказал, планируют ли «красно-белые» подписать новых игроков, которые находятся в статусе свободных агентов.

«Думаю, «Спартак» не будет подписывать свободных агентов в ближайшие дне недели. Трансферная кампания завершена», - приводит слова Малышева Sport24.

Напомним, что в летнее трансферное окно столичный клуб подписал Хесуса Медину, Тео Бонгонду, Срджана Бабича и Олега Рябчука.

«Спартак» после восьми туров Российской премьер-лиги занимает шестое место в турнирной таблице, имея в своём активе 13 очков.