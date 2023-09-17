Орещук: «Не хочется верить в то, что теперь про Хохлова могут надолго забыть в РПЛ»

Российский функционер Роман Орещук высказался о будущем Дмитрия Хохлова, который покинул пост главного тренера «Сочи».

«Не хочется верить в то, что теперь про Хохлова могут надолго забыть в РПЛ, ведь это уже не первая неудача. Он должен работать. Пока темно-серая полоса. Но рано или поздно она же должна закончиться», — приводит слова Орещука «РБ Спорт».

Функционер рассказал, что работал с Хохловым и видел его тренировочный процесс, а также отношение игроков к нему, которые всегда тепло приветствовали тренера.

На данный момент «Сочи» занимает 12-е место в турнирной таблице Российской премьер-лиги, набрав всего шесть очков в восьми играх.

Новым главным тренером южан стал Александр Точилин.