Наумов считает, что новым главным тренером «Сочи» может стать Черчесов

Бывший президент «Локомотива» Николай Наумов выразил мнение, что новым главным тренером «Сочи» может стать бывший наставник сборной России Станислав Черчесов.

Напомним, сегодня, 17 сентября, «Сочи» объявил об уходе из клуба Дмитрия Хохлова, возглавлявшего команду с апреля текущего года.

«Черчесов сейчас без работы, он ищет клуб. А «Сочи» под руководством и патронажем Ротенберга, конечно, будет развиваться. И Черчесову это будет интересно. Абы куда он не пойдёт, и, если будут хорошие перспективы, он вполне может дать согласие», — приводит слова Наумова «РБ Спорт».

Последним местом работы Черчесова был венгерский «Ференцварош», который он покинул минувшим летом, предварительно дважды выиграв внутренний чемпионат.

В восьми турах текущего розыгрыша чемпионата России «Сочи» набрал шесть очков и сейчас занимает 12-е место в турнирной таблице.