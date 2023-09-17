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Стипиди: «Хохлову не стоило подавать в отставку, Точилин в «Сочи» не справится» эксклюзив

17 Сентября 2023 • 15:59 Комментировать

Футбольный функционер и селекционер Павел Стипиди, работавший на различных должностях в саратовском «Соколе», махачкалинских «Динамо» и «Анжи», грозненском «Тереке», в беседе с корреспондентом сетевого издания «Евро-Футбол.Ру» Кириллом Иванцовым прокомментировал отставку Дмитрия Хохлова с поста главного тренера «Сочи» и назначение на эту должность Александра Точилина.

- Хохлов сам понял, что совершил ошибку в матче со «Спартаком». Он опрометчиво сделал все замены, а оставалось ещё двадцать минут играть, и случилась травма Дркушича, после которой сочинцы остались вдесятером и пропустили. Но подавать в отставку Хохлову, я думаю, не стоило. Ничего страшного не случилось. Сейчас только начало чемпионата, и вылет не грозил «Сочи».

На мой взгляд, Точилин не справится. Он был то тренером-помощником, то исполняющим обязанности, то де-юре главным тренером из-за отсутствия у Гаранина лицензии Pro. Когда Точилин был де-факто главным тренером в Премьер-лиге, ничего у «Сочи», к сожалению, не получалось.

Хохлов поработал уже в нескольких клубах. До него в «Сочи» были Федотов, который действительно сильный тренер, Гаранин, после Второй лиги вообще не понимавший, куда он попал, и Бердыев, у которого там не пошло. При этом костяк команды в «Сочи» сохранялся, но некоторые футболисты оттуда могли бы уже закончить свои карьеры.

Жалко, что Хохлов ушёл из «Сочи». Желаю ему в дальнейшем всего хорошего в карьере и в жизни. Он наш, краснодарский. Он был весьма приличным футболистом, и как к человеку я отношусь к нему с большим уважением, зная, как он помогал детским тренерам, которые раньше занимались с ним в спортивной школе.

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Евро-Футбол.Ру,
Дмитрий Хохлов Чемпионат России Александр Точилин Сочи РПЛ Павел Стипиди
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