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Тарханов: «Наверное, Хохлову не хватило опыта»

17 Сентября 2023 • 15:50 Комментировать
Крылья Советов
...
Сочи
23.09 14:00

Известный российский тренер Александр Тарханов высказался об отставке Дмитрия Хохлова с поста наставника «Сочи».

По мнению Тарханова, Хохлову в «Сочи» не хватило тренерского опыта. При этом специалист отметил, что южане вряд ли будут бороться за выживание.

«Наверное, ему (Хохлову) не хватило опыта. Дальше руководство сделает свои выводы. Не думаю, что клуб будет бороться за выживание. Точилин хорошо знает команду, ему будет легче адаптироваться», — приводит слова Тарханова «РБ Спорт».

В восьми турах РПЛ «Сочи» набрал шесть очков и расположился на 12-м месте в турнирной таблице. Свой следующий матч в рамках чемпионата России южане проведут 23 сентября против «Крыльев Советов».

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Александр Тарханов Дмитрий Хохлов Сочи
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