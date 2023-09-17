Игрок «Балтики» Радмановац: «Мы должны бережнее относиться к реализации»

Защитник «Балтики» Никола Радмановац поделился мнением о матче восьмого тура РПЛ против «Ростова», который завершился с ничейным счётом 2:2.

26-летний серб отметил, что его команда должна бережнее относиться к своим голевым возможностям.

«Мы должны бережнее относиться к реализации, как это случилось с «Ростовом»: два удара — два гола, и всё», — цитирует Радмановаца «Матч ТВ».

Напомним, до 86-й минуты матча «Ростов» вёл со счётом 2:0, однако в концовке калининградская команда забила два мяча и смогла уйти от поражения.

На данный момент «Балтика» занимает 15-е место в турнирной таблице РПЛ, имея в своём активе четыре очка после восьми туров.